Ярославль, 22 апреля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Власти Ярославля обещают вернуть камни из основания древнего Успенского собора в городскую среду. Их планируется разместить рядом с концертно-зрелищным центром «Миллениум». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте архитектуры и развитии территорий города мэрии Ярославля.

Камни были обнаружены при проведении археологических раскопок, предваривших строительство нового собора на «Стрелке». Подрядчик выкорчевал валуны из земли, где они пролежали сотни лет, и вывез на свою базу. Это обстоятельство лишило краеугольные камни возможности быть признанными памятниками культурного наследия, и они десять лет зарастали грязью и мусором на задворках базы. Инициативная группа горожан, переживающих за сохранение историко-культурного наследия Ярославля, уже более двух лет пытается вернуть камни в историческую среду и восстановить справедливое отношение к уникальным, по их мнению, артефактам.

Энтузиасты, в числе которых известные градозащитники и архитекторы, долгое время обивали пороги чиновничьих кабинетов и даже разработали эскизный проект памятного знака с использованием камней, который предполагалось разместить неподалеку от Успенского собора. Но проект не устроил ни власть, ни духовенство, которое усмотрело в памятном знаке элементы язычества, о чем не преминуло сообщить во все профильные структуры.

Как дали понять в департаменте архитектуры мэрии Ярославля, оспаривать позицию епархии никто не будет. Однако городские власти все-таки признают ценность находки и предлагают компромиссное решение — камни станут элементом благоустройства территории у Концертно-зрелищного центра «Миллениум».

«Сейчас готовится техзадание на благоустройство этой территории. Однако как именно будут использованы камни — решит проектировщик, с учётом зоны охраняемого ландшафта. Мы не прописывали конкретных требований на этот счет, хотя отметили, что возможна установка именно памятного знака. Ни эскизов, ни внешнего вида знака, ни количества используемых камней мы не регламентировали», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте архитектуры и развития территорий города мэрии Ярославля.