Новосибирск, 22 апреля, 2016, 12:40 — ИА Регнум. За сутки на территории Новосибирской области зафиксировано 183 случая возгорания сухой растительности и мусора, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России. Наибольшее количество палов травы зафиксировано на территории Коченёвского, Ордынского и Чулымского районов области. Чтобы не подпустить огонь к населенным пунктам и ликвидировать возгорания, были задействованы более 500 человек из пожарных подразделений и патрульно-мобильных групп муниципальных образований.

ГУ МЧС России по Новосибирской области По фактам нарушений требований пожарной безопасности за сутки в Новосибирской области возбуждено 35 административных дел

«По фактам нарушений требований пожарной безопасности за сутки возбуждено 35 административных дел: 29 — в отношении граждан, пять — против юридических лиц, одно — в отношении должностного лица», — подчеркнули ИА REGNUM в управлении.

С сегодняшнего дня практически на всей территории Новосибирской области установлен противопожарный режим. Постановление об этом подписал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Теперь под запретом в 24 муниципальных районах находятся любые отжиги растительности, включая плановые. Нарушителям грозят штрафы.