Барнаул, 22 апреля, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Коммунальная авария произошла сегодня, 22 апреля, в районе дома №25 на улице Северо-Западная в Барнауле. Как сообщают специалисты Барнаульского филиала

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Авария на магистральном трубопроводе в Барнауле

ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), в этом месте обнаружено повреждение магистрального трубопровода.

В зоне отключения от горядего теплоснабжения оказались 149 жилых домов, 6 школ, 12 детских садов, больница и 35 административных зданий по ул. Северо-Западной (от пр-кта Ленина в сторону ул. Г. Исакова).

Как уже сообщало ИА REGNUM, предыдущий порыв на теплотрассе диаметром 700 мм. произошел 11 марта — на ул. Северо-Западная, 39. Он оставил без тепла и горячей воды жителей части Октябрьского и Железнодорожного районов города — более 20 тыс. человек. А чтобы найти порыв пришлось потратить почти сутки и перекопать пол-улицы.

Между тем, в СГК подчеркивают, что в этом году магистральный трубопровод на ул. Северо-Западная включили в ремонтную программу. «Будет проведен его ремонт и частичная перекладка, так как срок эксплуатации этой теплотрассы значительно превысил нормативный», — отметили в коммунальщики.

Восстановить горячее водоснабжение они обещают в течение суток.