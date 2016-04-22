Шадринск, Курганская область, 22 апреля, 2016, 12:40 — ИА Регнум.



Alexander Bolotnov Пивзавод

Шадринский пивзавод признан банкротом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Арбитражном суде Курганской области.

Задолженность завода перед кредиторами превышает 170 млн рублей. Один из них, ООО «Сектор-Курган», обратился в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании банкротом ООО «Шадринский пивзавод», введении в отношении должника процедуры наблюдения и включению в реестр требований кредиторов третьей очереди задолженности в размере 454 327 руб. 70 коп. А также об утверждении на должность временного управляющего Юрия Сурчилова — члена Ассоциации арбитражных управляющих «Гарантия».

Кстати с 26 февраля ООО «Шадринский пивзавод» находится в стадии ликвидации. Согласно бухгалтерской отчетности, балансовая стоимость имущества составила 102 926 тыс. руб. Согласно балансу, по состоянию на 31 марта у должника имеется дебиторская задолженность в размере 55 901 тыс. руб., а кредиторская — составила 169 645 тыс. руб. Так как размер кредиторской задолженности значительно превышает стоимость имущества, это говорит о недостаточности стоимости имущества должника для удовлетворения требований всех кредиторов.

Поэтому судом принято решение открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев в отношении ООО «Шадринский пивзавод». Иск от ООО «Сектор-Курган» был полностью удовлетворен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СКР по Курганской области в ноябре прошлого года возбудило уголовное дело по факту уклонения руководством ООО «Шадринский пивзавод» от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного п."б» ч.2 ст. 199 УК РФ.

На ООО «Шадринский пивзавод» корреспонденту ИА REGNUM заявили тогда, что недоумевают по поводу информации о возбуждении уголовного дела. «Мы — один из лучших налогоплательщиков города и по последним данным переплатили 35 млн рублей налогов», — сказала главный бухгалтер предприятия Оксана Бердник. В налоговой инспекции города Шадринска факт неуплаты налогов и сборов местным пивзаводом также не подтвердили.

Отметим, ООО «Шадринский пивзавод» — единственный производитель крепкой алкогольной продукции в Курганской области, с полувековой историей развития. Сегодня — это производство как популярных видов водок. Освоен выпуск винных напитков, открыта лининя по производству чистой бутилированной воды. Отметим, что ООО «Шадринский пивзавод» с 2013 года через суды добивался выплаты субсидии в размере почти 24,1 млн рублей. Департамент сельского хозяйства Курганской области отказывал предприятию, так как по региональным законам не предусмотрены субсидии организациям, производящим алкогольную продукцию. Пивзавод настаивал на праве. Однако в мае 2015 года Судебная коллегия Верховного Суда России встала на сторону курганского правительства.