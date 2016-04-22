Пекин, 22 апреля, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Китае во время туристической прогулки погиб бизнесмен Вэн Мао, ранее руководивший крупной продуктовой компанией Guan Sheng Yuan Group, сообщает CCTV News.

Цитата из м/ф «Сунь Укун: Переполох в Небесных чертогах». Реж. Вань Лаймин. 1965. КНР

Трагедия произошла на горе Юнтай (провинция Хэнань) 19 апреля. 67-летний мужчина спускался по ступенькам на туристической тропе, когда ему на голову упал камень — его столкнула с горы обезьяна. Спасти бывшего бизнесмена на удалось.

Покинув пост главы компании и выйдя на пенсию, предприниматель посвящал свободное время своему хобби — фотографии, проблем со здоровьем у него не было. Гора Юнтай — это популярное в Китае место отдыха.

Туристическая тропа на горе в настоящее время закрыта, уточняет CCTV News.