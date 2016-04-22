Ростов-на-Дону, 22 апреля, 2016, 12:31 — ИА Регнум.



Уолтер Лэнгли. Сирота. 1889

В городе Таганроге Ростовской области выявлен факт кражи денег, предназначенных на возведение двух многоквартирных домов. Будущими квартирами предполагалось обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщили ИА REGNUM22 апреля в региональной прокуратуре, в содеянном подозревают руководителя фирмы-подрядчика — директора ООО «Таганрогстройреконструкция» Андрея Макареню.

Согласно материалам уголовного дела, которое заведено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», между фирмой Макарени и администрацией был заключен муниципальный контракт. На выполнение работ глава подрядной организации получил 21,1 млн рублей, но потратил из этой суммы только около 5,2 млн рублей. Остальные деньги Макареня спустил на свои личные нужды.

Заподозрить неладное с самого начала было трудно, так как Макареня все-таки приобрел на часть выделенных средств минимальное количество строительных материалов, перевез их на площадку под будущий объект.

По данному делу проводится предварительное следствие, решается вопрос об избрании в отношении Макарени меры пресечения. Процесс взят на контроль надзорного ведомства.

Напомним, что по информации областного правительства, за последние пять лет на Дону 5,4 тыс. детей-сирот удалось обеспечить квартирами. На эти цели было направлено свыше 3,8 млрд рублей. Средства были выделены из госбюджета и региональной казны. В текущем году новосёлами должны стать 1359 граждан данной категории.

Отметим, что не все квартиры, которые выделяют в рамках программы, соответствуют требованиям. Так, например, в Новочеркасске детям-сиротам выделенные квартиры придется заменить или, по крайней мере, привести в соответствие с санитарно-техническими нормами.

Читайте также: В Ростовской области вновь нарушили жилищные права детей-сирот

В Новочеркасске Ростовской области сиротам выдали непригодное жильё