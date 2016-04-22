Ереван, 22 апреля, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Трагические события в Нагорном Карабахе лишний раз подтверждают, что конфликт не имеет и не может иметь военного решения и может быть преодолён исключительно политико-дипломатическим путём. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване.

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«На данном этапе мы считаем абсолютно приоритетным обеспечение полного, неукоснительного выполнения соглашений 1994−1995 гг. о прекращении огня, которые являются бессрочными и должны в качестве таковых полностью всеми уважаться», — заявил Лавров.

По его словам, Россия, как в своём национальном качестве и как член «тройки» сопредседателей минской группы ОБСЕ буде делать всё, чтобы оказать сторонам содействие. «На данном этапе, еще раз подчеркну, помимо уважений всех условий соглашения о перемирии, мы считаем важным уделить внимание практической реализации тех мер доверия, мер обеспечения безопасности, мер по расследованию инцидентов, которые были согласованы президентами Армении и Азербайджана при российском посредничестве в 2011 году и над воплощением которых в жизнь работала ОБСЕ», — отметил российский министр, подчеркнув, что дальнейшее промедлении в претворении этих решений в жизнь было бы неправильным.

Лавров также напомнил, что в 2011 году ОБСЕ подготовило дорожную карту по карабахскому урегулированию. В этой связи министр подчеркнул, что Москва считает важным, чтобы германское председательство в ОБСЕ на этом сконцентрировалось и проявило здесь полномочия председателя организации. «Будем всячески способствовать, чтобы Берлин осознал свою ответственность в этой области», — заявил глава МИД России.

Лавров также прокомментировал односторонние заявления турецкого руководства по карабахскому конфликту, заявив, что такие высказывания абсолютно неприемлемы, поскольку они содержат призыв не к миру, а к войне. «Это были призывы к решению конфликта военным, силовым путём, что в корне противоречит позиции сопредседателей Минской группу ОБСЕ, в корне противоречит позиции международного сообщества. К сожалению, мы привыкли к подобным выкрутасам нынешнего турецкого руководства», — подчеркнул глава МИД России.

В ответ на вопрос о том, правда ли публикации российских СМИ о том, что и Армения и Азербайджан отвергли казанский документ, Лавров кратко заявил: «Армения казанский документ не отвергала».

Налбандян в свою очередь добавил, что Азербайджан отвергал документы не только в Казани, но и в Сочи, и в Москве, и в Астрахани, и в Санкт-Петербурге. «Так мы можем дойти до Парижа, когда там 10 лет назад проходили переговоры», — сказал Налбандян.