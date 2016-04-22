Казань, 22 апреля, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Татарстана направил в Госдуму РФ проект поправок к Семейному кодексу РФ, которые предлагают усложнить процедуру развода, в частности, увеличить его сроки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Семейный раздел. Василий Максимов. 1876

«Парламентарии республики предлагают увеличить сроки разводов в загсах и судах с одного до 3-х месяцев», — говорится в сообщении.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, это «даст шанс супругам на примирение и сохранение семьи».

Кроме этого, депутаты предлагают обязать суды назначать процедуры по примирению, если в семье есть несовершеннолетние дети, а один из супругов не готов к расставанию.

Отмечается, что проект поправок был разработан по инициативе президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Для нас важно, чтобы семьи были крепкие», — объяснял глава республики свою инициативу.