Москва, 22 апреля, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ при проведении открытого конкурса на закупку ионообменных смол ядерного класса нарушило требования статьи 17 Закона о защите конкуренции (135-ФЗ). При описании объекта закупки ведомство указало конкретную марку товара (Амберлайт) без возможности поставки аналога заменителя, сообщили в ФАС.

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К конкурсу были допущены две организации: ЗАО «Энергопромсервис-Химводоподготовка» (поставщик Амберлайта) и ООО «Производственное объединение «ТОКЕМ» (поставщик отечественного аналога). По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия Минобороны России отклонила заявку компании «ТОКЕМ».

Таким образом, действия заказчика привели к необоснованному сокращению количества участников торгов, что исключает конкуренцию, а соответственно и снижение цены предлагаемого товара.