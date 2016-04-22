Киев, 22 апреля, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг, 21 апреля, провел совещание относительно «реформирования таможенных органов по стандартам ЕС, упрощения таможенных процедур и увеличения поступлений таможенных платежей».

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССр Чичиков-таможенник

Отчет о мероприятии публикует пресс-служба украинского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, участники обсуждения подчеркнули необходимость полной детенизации на таможне, реформирования работы электронных систем и устранения человеческого фактора и обсудили возможные пути преодоления существующих коррупционных схем.

«Ни страну, ни меня лично не устраивает, какая ситуация происходит на нашей таможне. По расчетам экспертов в теневых потоках находится не менее 20% всех платежей, которые сегодня осуществляются на таможне. В результате ежегодно государственный бюджет страны недополучает около 50 млрд грн. При этом дефицит Пенсионного фонда в Украине составляет 80 млрд. гривен», — заявил, в частности, Владимир Гройсман.

«Для меня это очевидно — контрабандисты, нечестные таможенники забирают у пенсионеров возможность получать нормальную пенсию, забирают у государства возможность развивать собственную экономику и заставляют нас искать пути внешних заимствований. И я считаю, что это является абсолютно неприемлемым», — подчеркнул премьер.

Он заявил, что задача правительства «абсолютно простая».

«Максимум за квартал, за три месяца — построить качественную систему управления рисков, ликвидировать теневые схемы, обеспечить качественный мониторинг и обеспечить техническими средствами таможенные переходы, построить качественное взаимодействие с пограничной службой и с другими правоохранительными структурами, убрать почву для коррупционных действий», — подчеркнул Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, Кабинет министров Украины Арсения Яценюка был намерен передать Закарпатскую, Львовскую, Волынскую и Черновицкую таможни в управление британской компании, чтобы таким способом избавиться от коррупции. Однако в итоге этот план реализован не был.