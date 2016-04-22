Калуга, 22 апреля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В управлении калужской областной полиции в эти дни проходят рабочие встречи с сотрудниками и работниками региональных подразделений Федеральной миграционной службы и ФСКН.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, участниками совещаний разъясняется порядок проведения организационно-штатных мероприятий и условия перемещения должностных лиц упраздняемых федеральных ведомств в структуру регионального УМВД. Также были затронуты вопросы финансового обеспечения и социальных гарантий.

Также особый акцент был сделан на то, что перемещение личного состава регионального Управления ФСКН будет произведено на равнозначные должности без аттестации. Сотрудники и работники миграционной службы войдут в штатную структуру органов внутренних дел Калужской области, с учетом 30% сокращения, которому в первую очередь будут подвергнуты вольнонаемные работники и гражданские служащие. В тоже время им предложат должности вольнонаемного состава в системе органов внутренних дел.

Кроме того, заинтересованные лица могут претендовать на иные вакантные должности, имеющиеся в органах внутренних дел, при соответствии кандидатов предъявляемым квалификационным требованиям. Не согласившимся на дальнейшее прохождение службы в системе МВД России, сотрудники кадрового подразделения калужской областной полиции во взаимодействии со службой занятости населения окажут содействие в трудоустройстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение подчинить Федеральную миграционную службу (ФМС) и Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Министерству внутренних дел России.

Напомним, слухи о ликвидации или объединении ФСКН и ФМС ходили давно. В связи с сокращением бюджетных расходов содержать эти ведомства в период экономического кризиса оказалось дорого.