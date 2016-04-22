Москва, 22 апреля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о введении так называемого «списка Савченко» является политикой двойных стандартов. Об этом в своём Twitter заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

Чёрный список для США

Заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский отметил, что уже пора не проявлять возмущение по отношению к уже привычным действиям западных коллег, а принимать меры по отношению к тем, кто дестабилизирует ситуацию в России и отношения с Россией:

«Непонятно, чем так возмущается представитель МИД РФ. Вернее, так: почему он до сих пор возмущается. По-моему, уже даже ребёнку понятно, что ни о каких правах человека, журналиста и так далее речи не идет, если они не по одну сторону конфликта с США и их союзниками.

Непонятно только одно. Почему до сих пор нет на российской стороне «списка Меля», «списка Кононова» и других списков? Нам надо не возмущаться и причитать, а отвечать, наказывать тех, кто одной рукой разжигает ненависть и русофобию, а другой обогащается на связях с Россией».