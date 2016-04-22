Калуга, 22 апреля, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Торжественный запуск печатной машины нового поколения состоялся 21 апреля в Калуге на предприятии ЗАО «Картон-Полиграф».

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на производстве, новая шестикрасочная импортная офсетная печатная машина позволит предприятию выпускать широкий ассортимент продукции в соответствии с международными стандартами качества. Производительная мощность машины — 10−12 тысяч листов в час. Стоимость уникальной для России машины составила более 2,5 млн евро.

Данная конфигурация печатной машины впервые устанавливается в России и позволяет выйти на мировой уровень качества и производительности при изготовлении поздравительных открыток и другой полиграфической продукции. Технология холодного тиснения фольгой придает полиграфической продукции привлекательный вид, создавая глянцевый или металлизированный эффект. Наличие 6 печатных секций позволяет значительно расширить цветовой диапазон и делает цветовую палитру более яркой и насыщенной.

В 2015 году ЗАО «Картон-Полиграф» заключило договоры с УФСИН России по Калужской области, что позволило задействовать в производстве полиграфической продукции порядка пятисот человек, отбывающих наказание в исправительных учреждениях региона.

Напомним, ЗАО «Картон-Полиграф» — предприятие с более чем 60-летней историей и с давними традициями изготовления высококачественной полиграфической продукции. С 1947 года комбинат выпускал упаковку для отечественных духов, в 1999 году вошел в группу компаний «Арт и Дизайн». Основные виды продукции — поздравительные и почтовые открытки, а также бумажные подарочные сумки, картонная упаковка, листовая полиграфическая продукция, обложки для тетрадей.