Чебоксары, 22 апреля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Чувашии у индивидуального предпринимателя изъята партия яблок из Польши. Как сообщили ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по республике, санкционный товар продавался с оптовой базы в Цивильске.

fsvps.ru Польские яблоки раздавлены

В ходе проверки, проведённой совместно с прокуратурой, на оптовой базе в Цивильске выявлено 95 кг яблок (семь коробок) из Польши. Ввоз продуктов из данной страны на территорию России запрещен. Специалистами управления яблоки были уничтожены. Отметим, что в Чувашии с момента ввода санкций данная партия уничтоженных продуктов — одна из наиболее крупных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции в отношении ряда российских граждан, юридических лиц и целых отраслей российской экономики были введены США и Европейским союзом (ЕС) после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией. 6 августа 2015 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина об утилизации на границе продуктов, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении России.