Москва, 22 апреля, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Экс-президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован в одну из больниц Москвы в тяжёлом состоянии, сообщает телеканал LifeNews со ссылкой на самого Горбачева и источник в медицинских кругах.

Bill Stilwell Михаил Горбачёв

В телефонном разговоре политик подтвердил, что госпитализирован в клинику. По словам источника, состояние Горбачева оценивается как стабильное с возможной негативной динамикой.

Медики ведут круглосуточное наблюдение, уточняет телеканал. По словам представителей «Горбачёв-Фонда», состояние здоровья Горбачева действительно оставляет желать лучшего.

Тем не менее они опровергли госпитализацию, сообщив, что он лишь время от времени посещает дневной стационар.