Москва, 22 апреля, 2016, 11:50 — ИА Регнум.



Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Законопроект о повышении пенсионного возраста для чиновников не получит одобрения фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом в Госдуме заявил первый замглавы фракции Михаил Емельянов. «Фракция «Справедливая Россия» не будет голосовать за законопроект, который направлен на повышение пенсионного возраста», — подчеркнул Емельянов.

В ответ на мнения, что справороссы чрезмерно «пекутся» об интересах чиновников, Емельянов подчеркнул, что позиция фракции по пенсиям универсальна, распространяется на всех граждан страны: «Это принципиальная позиция фракции — мы против повышения пенсионного возраста. В РФ, где пенсионеры, к сожалению, живут недолго, повышать пенсионный возраст — аморально».

«Это вопрос не экономический, не социальный, не политический. Это вопрос морали и нравственности, уважения к тем людям, которые отдали свои силы на развитие нашей страны. А теперь мы хотим лишить их заслуженной пенсии», — подчеркнул он.

«Мы рассматриваем этот законопроект не с точки зрения чиновников или не чиновников. Начинается ползучий процесс повышения пенсионного возраста в России. Вот с этим мы никак не может согласиться и будем голосовать против этого законопроекта», — добавил представитель фракции.