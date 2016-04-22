Барнаул, 22 апреля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В 2015 году количество дорожно-транспортных происшествий на территории Алтайского края сократилось более чем на 13%, на 10,1% меньше погибло людей. При этом число ДТП, в которых сопутствующим фактором названы дорожные условия, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшилось на 8%. Такие данные были изложены 21 апреля на расширенном заседание краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Подробности сообщает официальный сайт Алтайского края.

сайт ОНФ Ямы на дороге в Бийске

Одной из главных тем заседания стали итоги прошлого года. «Цель краевой государственной программы по снижению уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 2015 году достигнута, но число погибших на дорогах края остается значительным: в прошлом году мы потеряли 313 человек», — подчеркнул губернатор Александр Карлин.

По его словам, значительный рост количества ДТП с пострадавшими отмечается на территории 20 небольших муниципальных образований края: в Солтонском, Хабарском, Ельцовском, Солонешенском и других районах.

«В Поспелихинском, Красногорском, Ельцовском, Калманском, Первомайском районах допущен рост числа погибших в ДТП людей. Крайне плохо содержится улично-дорожная сеть в Бийске, Заринске, Рубцовске, Яровом, а также Алейском, Алтайском и Кулундинском районах», — напомнил глава региона.

Между тем, известно, что финансирование дорожного хозяйства за счет всех источников в 2016 году составило почти 12,5 миллиарда рублей. При таком объеме три четверти всех дорожно-транспортных происшествий в регионе совершается на улицах населенных пунктов. «Это в пределах прямой, конкретной ответственности муниципалитетов», — считает Александр Карлин.

Губернатор напомнил, что в прошлом году, с учетом средств муниципальных дорожных фондов (более 650 млн. рублей) и целевых субсидий из регионального бюджета в объеме 400 млн. рублей, муниципалитеты располагали миллиардом рублей для улучшения качественного состояния уличной дорожной сети.

«Это беспрецедентно большой объем средств. Мы их распределили по городам и районам, а потом взяли на контроль их качественное использование. В результате 4 районам отказали в получении субсидий частично или полностью, потому что выявили факты низкого качества выполненных работ, заключения муниципального контракта с такими подрядчиками, которые никакого отношения к ремонту дорог не имели», — объяснил Александр Карлин ситуацию с распределением средств.

По его словам, в текущем году в муниципальные дорожные фонды поступит 666,5 млн. рублей. Принято решение о выделении из бюджета края на ремонт автодорог общего пользования местного значения 432 млн. рублей дополнительно.

«В регионе сохранен один из самых мощных в стране дорожно-строительных комплексов, мы имеем высококвалифицированные коллективы, которые могут в срок и качественно ремонтировать дороги, потому что в их распоряжении хорошая техника и современные технологии. Самый надежный способ обеспечить качественный ремонт — привлечь к работам на муниципальных дорогах и на улицах населенных пунктов именно эти предприятия. Работы, выполненные не в полном объеме и некачественно, из краевого дорожного фонда финансировать не будем. Необходимо усилить контроль исполнения дорожных контрактов на всех этапах ремонтных работ и со стороны общественных структур, Народного фронта», — подчеркнул губернатор.

Также он обратил внимание участников, что согласно новым национальным стандартам, пешеходные переходы необходимо обустраивать в первоочередном порядке вблизи общеобразовательных учреждений. Однако в соответствие приведено всего лишь 31,7%, а вблизи образовательных учреждений — 45,7% пешеходных переходов.

По данным на 1 января 2016 года, более 2000 пешеходных переходов не отвечают нормативным требованиям, почти 400 переходов — возле образовательных организаций, — такую статистику приводит официальный сайт региона.

В работе комиссии приняли участие более 220 человек: члены краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, а также председатели аналогичных комиссий, действующих в городах и районах, руководители краевых организаций, ведомств и управлений, главы администраций муниципалитетов, начальники отделений ГИБДД УВД и ОВД края, представители общественных организаций.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) был составлен рейтинг самых дорогих и самых дешевых дорог. Ранжирование производилось на основании стоимости ремонта и капремонта дорожного покрытия. По результатам инспекции было установлено, что самый экономичный ремонт дорог — во Владимире, Кызыле, Абакане и Назрани, а самая высокая цена капитального ремонта квадратного метра дорожного покрытия — в Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Тюмени.

Алтайский край попал в «среднячки» (Бийск получил 24 место, а Барнаул — 28).

«Гарантийный срок на ремонт дорожного покрытия в Барнауле составляет 5 лет. Участки дорог, ремонтные работы на которых проводились 4−5 лет назад, находятся в целом в неплохом состоянии, что говорит о том, что дороги в Барнауле ремонтировать умеют. А вот о содержание дорог хорошего сказать нечего — обслуживание гарантийных участков практически не производится. А за примерами ходить далеко не нужно — ямы встречаются на центральных улицах города», — отмечали активисты ОНФ.