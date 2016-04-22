В Алтайском крае усиливают контроль исполнения дорожных контрактов
Барнаул, 22 апреля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В 2015 году количество дорожно-транспортных происшествий на территории Алтайского края сократилось более чем на 13%, на 10,1% меньше погибло людей. При этом число ДТП, в которых сопутствующим фактором названы дорожные условия, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшилось на 8%. Такие данные были изложены 21 апреля на расширенном заседание краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Подробности сообщает официальный сайт Алтайского края.
Одной из главных тем заседания стали итоги прошлого года. «Цель краевой государственной программы по снижению уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 2015 году достигнута, но число погибших на дорогах края остается значительным: в прошлом году мы потеряли 313 человек», — подчеркнул губернатор Александр Карлин.
По его словам, значительный рост количества ДТП с пострадавшими отмечается на территории 20 небольших муниципальных образований края: в Солтонском, Хабарском, Ельцовском, Солонешенском и других районах.
«В Поспелихинском, Красногорском, Ельцовском, Калманском, Первомайском районах допущен рост числа погибших в ДТП людей. Крайне плохо содержится улично-дорожная сеть в Бийске, Заринске, Рубцовске, Яровом, а также Алейском, Алтайском и Кулундинском районах», — напомнил глава региона.
Между тем, известно, что финансирование дорожного хозяйства за счет всех источников в 2016 году составило почти 12,5 миллиарда рублей. При таком объеме три четверти всех дорожно-транспортных происшествий в регионе совершается на улицах населенных пунктов. «Это в пределах прямой, конкретной ответственности муниципалитетов», — считает Александр Карлин.
Губернатор напомнил, что в прошлом году, с учетом средств муниципальных дорожных фондов (более 650 млн. рублей) и целевых субсидий из регионального бюджета в объеме 400 млн. рублей, муниципалитеты располагали миллиардом рублей для улучшения качественного состояния уличной дорожной сети.
«Это беспрецедентно большой объем средств. Мы их распределили по городам и районам, а потом взяли на контроль их качественное использование. В результате 4 районам отказали в получении субсидий частично или полностью, потому что выявили факты низкого качества выполненных работ, заключения муниципального контракта с такими подрядчиками, которые никакого отношения к ремонту дорог не имели», — объяснил Александр Карлин ситуацию с распределением средств.
По его словам, в текущем году в муниципальные дорожные фонды поступит 666,5 млн. рублей. Принято решение о выделении из бюджета края на ремонт автодорог общего пользования местного значения 432 млн. рублей дополнительно.
«В регионе сохранен один из самых мощных в стране дорожно-строительных комплексов, мы имеем высококвалифицированные коллективы, которые могут в срок и качественно ремонтировать дороги, потому что в их распоряжении хорошая техника и современные технологии. Самый надежный способ обеспечить качественный ремонт — привлечь к работам на муниципальных дорогах и на улицах населенных пунктов именно эти предприятия. Работы, выполненные не в полном объеме и некачественно, из краевого дорожного фонда финансировать не будем. Необходимо усилить контроль исполнения дорожных контрактов на всех этапах ремонтных работ и со стороны общественных структур, Народного фронта», — подчеркнул губернатор.
Также он обратил внимание участников, что согласно новым национальным стандартам, пешеходные переходы необходимо обустраивать в первоочередном порядке вблизи общеобразовательных учреждений. Однако в соответствие приведено всего лишь 31,7%, а вблизи образовательных учреждений — 45,7% пешеходных переходов.
По данным на 1 января 2016 года, более 2000 пешеходных переходов не отвечают нормативным требованиям, почти 400 переходов — возле образовательных организаций, — такую статистику приводит официальный сайт региона.
В работе комиссии приняли участие более 220 человек: члены краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, а также председатели аналогичных комиссий, действующих в городах и районах, руководители краевых организаций, ведомств и управлений, главы администраций муниципалитетов, начальники отделений ГИБДД УВД и ОВД края, представители общественных организаций.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ) был составлен рейтинг самых дорогих и самых дешевых дорог. Ранжирование производилось на основании стоимости ремонта и капремонта дорожного покрытия. По результатам инспекции было установлено, что самый экономичный ремонт дорог — во Владимире, Кызыле, Абакане и Назрани, а самая высокая цена капитального ремонта квадратного метра дорожного покрытия — в Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Тюмени.
Алтайский край попал в «среднячки» (Бийск получил 24 место, а Барнаул — 28).
«Гарантийный срок на ремонт дорожного покрытия в Барнауле составляет 5 лет. Участки дорог, ремонтные работы на которых проводились 4−5 лет назад, находятся в целом в неплохом состоянии, что говорит о том, что дороги в Барнауле ремонтировать умеют. А вот о содержание дорог хорошего сказать нечего — обслуживание гарантийных участков практически не производится. А за примерами ходить далеко не нужно — ямы встречаются на центральных улицах города», — отмечали активисты ОНФ.