Москва, 22 апреля, 2016, 11:45 — ИА Регнум.



Стыдно. Нина Вележева, Николай Кузовкин. 1958

Член фракции «Справедливая Россия» Татьяна Москалькова принесла присягу уполномоченного по правам человека Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

«Клянусь защищать права и свободы человека гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести», — произнесла она текст присяги, после чего расписалась на тексте присяги.

«Уважаемые коллеги, я искренне благодарю вас за то, что поддержали мою кандидатуру. Я благодарю и тех, кто не поддержал мою кандидатуру, но мы девять лет работали вместе, и я понимаю сегодняшнее своеобразие момента. Мне очень грустно, что я покидаю Государственную думу. За плечами много интересных моментов, которые позволили мне стать профессионалом и стали частью моей жизни», — сказала Москалькова.

«Я вступаю в должность уполномоченного по правам человека в год 75-летия начала Великой Отечественной войны. Это очень ко многому меня обязывает. Обязывает защищать и делать приоритет прав и интересов наших ветеранов, наших пожилых людей, инвалидов. Тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию сегодня», — подчеркнула омбудсмен.

«Наши отношения будут складываться в другом формате, и я пока не очень представляю, каким он будет. Но я точно знаю, что вам никогда не будет стыдно за меня», — добавила Москалькова.