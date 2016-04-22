Санкт-Петербург, 22 апреля, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обратился к жителям города с приглашением принять участие в Дне благоустройства, который назначен на субботу, 23 апреля. Текст обращения распространила сегодня пресс-служба Смольного.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Кто желает поработать?!

Губернатор напомнил, что совсем скоро по календарю — День Весны и Труда, День Победы и День города. А кроме того, в мае Северная столица примет участников и гостей чемпионата мира по хоккею.

«Санкт-Петербург должен подготовиться к этим важнейшим событиям наилучшим образом, чтобы быть достойным звания города-героя и культурной столицы России», — подчеркнул Георгий Полтавченко.

Он напомнил, что с 1 апреля в городе проходит месячник по благоустройству и озеленению, но сотрудникам коммунальных служб пригодится помощь жителей.

«Давайте все вместе приведем наш любимый город в порядок», — предложил землякам губернатор, пожелав всем «хорошего весеннего настроения и новых трудовых успехов».

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в связи с ранней весной уборка Петербурга после зимы стартовала уже 2 марта. «В период весеннего месячника будет проведена полномасштабная мойка улиц с применением экологически безопасных шампуней», — обещали в комитете по благоустройству.

Для цветочного оформления города в преддверии 1 мая и Дня Победы запланирована посадка более почти 400 тыс. цветов.