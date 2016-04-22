Москва, 22 апреля, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин прокомментировал заявление ФАС о том, что введение акциза на пальмовое масло может разорить часть российских производителей и в целом отрицательно сказаться на экономике РФ. ФАС не заботит здоровье сограждан. Об этом Маркин написал в своём Twitter.

Nick Hobgood Изготовители пальмового масла

«Ишь какая сердобольность! Какое беспокойство о производителях! А о потребителях этого яда замедленного действия не хотят подумать?» — написал Маркин.

Маркин отметил, что некоторые виды пальмового масла опасны для человеческого организма: человек от употребления этих продуктов может заболеть онкологическими, иммунными и другими патологиями. По его данным, каждый год среднестатистический житель России съедает примерно шесть килограмм пальмового масла, даже не зная об этом.

Маркин подчеркнул, что «готовые делиться» прибылью предприятия, которые в результате введения акциза рискуют разориться, находятся на одной чаше весов. «А на другой — мы с вами, покупатели и потребители так называемых «молочных» и других продуктов на основе этого дерьма», — написал он.

Маркин подчеркнул, что глава управления контроля химической промышленности и АПК ФАС Анна Мирочиненко, которая представила в СМИ точку зрения ФАС, проявила странноватую заинтересованность в этом вопросе, игнорируя вред, наносимый потребителю.