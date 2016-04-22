Вашингтон, 22 апреля, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Сайт аукционного дома Reuning удалил информацию о сделке с виолончелью Stuart, приобретенная художественным руководителем Санкт-Петербургского дома музыки Сергеем Ролдугиным, сообщает журналист Александр Коляндр на своей странице в Facebook.

Виолончелист (фрагмент). Томас Икинс. 1896

Сейчас на странице сайта упоминаются три виолончели Страдивари, однако сообщается о продаже только двух из них: одна из них была продана в 2012 году, а другая в 2013 году. Тем не менее, на сохранившейся предыдущей версии страницы сообщается, что третья виолончель Stuart, «позднее была продана».

Напомним, что по данным панамской офшорной компании Mossack Fonseca в мировых СМИ были инициированы журналистские расследования, обвиняющие близких к Президенту России Владимиру Путину людей в оффшорных финансовых операциях. Одно из них касалось приобретения художественным руководителем Санкт-Петербургского дома музыки Сергеем Ролдугиным раритетной виолончели Stuart.

Кроме того, героями расследований стали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его жена Татьяна Навка, сенатор Сулейман Геремеев, депутаты Виктор Звагельский, Александр Бабаков и Михаил Слипенчук.