Владикавказ, 22 апреля, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Во Владикавказе на базе «IT-парк Алания» проходит открытое первенство Северо-Кавказского федерального округа по робототехнике. Как сообщает 22 апреля корреспондент ИА REGNUM, юные техники из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечни представили на суд жюри разные технические устройства.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». Реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США — Франция Поединок роботов

С работами участников соревнований ознакомился временно исполняющий обязанности председателя правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев. Одну из них — действующего робота-шагохода — руководителю кабинета министров представил учащийся пятого класса средней школы № 26 города Владикавказа Азамат Хамикоев. Юный изобретатель рассказал о том, что занимается моделированием под руководством преподавателя Северо-Осетинского госуниверситета имени Коста Хетагурова Ивана Силантьева.

«Робот-шагоход используется в опасных и труднодоступных местах. Разработана принципиальная электрическая схема устройства, проведен электромонтаж и вся необходимая коммутация. Для эффективного движения задействованы шесть электроприводов. Робот управляется посредством пульта и имеет широкие возможности для маневра на любом рельефе местности», — пояснил школьник и продемонстрировал, как передвигается созданный им робот.

Со своей стороны Таймураз Тускаев подчеркнул, что в обозримом будущем нынешние участники первенства станут генераторами самых передовых идей и Северо-Кавказский федеральный округ станет территорией новой, современной экономики, сбалансированного бюджета, ярких достижений в социальной сфере, спорте, здравоохранении. «Это нам удастся и посредством применения идей юных робототехников», — сказал, обращаясь к участникам соревнований временно исполняющий обязанности премьер-министра.

Проводимый конкурс призван содействовать развитию творческой активности детей и популяризации инженерных специальностей в области робототехники в СКФО. Команда, победившая в соревнованиях, будет награждена кубком, победитель и призеры личного первенства получат дипломы и медали. В 2013 году в Северной Осетии состоялся первый республиканский конкурс по робототехнике. Это способствовало развитию и распространению дисциплины, где органично сочетаются наука, техника и спорт.