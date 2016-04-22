Тель-Авив, Израиль, 22 апреля, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Израильские СМИ сообщили 22 апреля, что вооруженные силы России открыли огонь по самолету израильских ВВС, в результате чего премьер-министр страны заявил о необходимости повышения качества координации действий с Москвой, передает Reuters.

commons.wikimedia.org Самолёты ВВС Израиля

В сообщении газеты «Едиот Ахронот», в котором не указывались ни источник информации, ни дата или место предполагаемого происшествия, не говорится, получили ли повреждения самолеты ВВС ближневосточного государства.

В свою очередь, «Десятый канал Израиля» передавал, что самолет ВВС РФ приблизился к самолету Израиля на прошлой неделе близ средиземноморского побережья Сирии, однако ни о каком контакте между двумя самолетами не сообщалось.

В вооруженных силах Израиля отказались прокомментировать появившуюся информацию, связаться с администрацией премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и посольством России в Израиле не удалось.

Тель-Авив не один раз бомбил территорию Сирии, чтобы противодействовать передаче оружия считающейся в Израиле террористической организации «Хезболла». Во избежание трагических инцидентов между Москвой и Тель-Авивом была установлена прямая телефонная связь.

В ходе своего визита в Кремль премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в частности, заявил президенту России Владимиру Путину: «Я прибыл сюда с единственной целью — укрепить сотрудничество в области безопасности между нашими странами для предотвращения инцидентов, недопонимания и ненужных конфронтаций».

«Думаю, что такая интенсивность имеет под собой основания», — отметил в ходе встречи с главой правительства Израиля президент России с явной отсылкой к Сирии.

По данным издания «Едиот Ахронот», вопрос об инциденте между ВВС России и Израиля впервые поднимался в ходе визита президента Израиля Реувена Ривлина 15 марта.