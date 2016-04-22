Севастополь, 22 апреля, 2016, 11:19 — ИА Регнум. В Севастополе с 20 апреля начаты выплаты единоразовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Бюджетом города на эти цели предусмотрено более 41 млн 630 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Севастополь

По информации департамента труда и социальной защиты населения, на учете состоит 11 451 ветеран войны. Около тысячи человек еще не стали на учет либо не представили необходимые документы в департамент. В связи с этим районными управлениями труда и социальной защиты населения проводится ускоренная работа и выезд специалистов на дом к ветерану.

Выплаты производятся через кредитные организации и почтовые отделения по месту жительства. Ветераны смогут получить денежную помощь до 30 сентября 2016 года, отметили в пресс-службе.

По словам директора департамента Станислава Борисенко, в севастопольскими врачами ветеранам Великой Отечественной войны за последний год было выписано около 5000 рецептов на бесплатные лекарства на сумму более трех млн рублей.