Брюссель, 22 апреля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Власти Европейского союза (ЕС) не должны отдавать «ключи от своей безопасности» в руки Турции. Об этом председатель Евросовета Дональд Туск рассказал в беседе с журналистами французской газеты Le Figaro.

Scott Robinson Ключ от безопасности

По его словам, ЕС необходимо взять в свои руки контроль над границами и разработать единую миграционную стратегию.

Глава Евросовета признал, что лидеры ЕС проявили нерешительность и слабость, которая создала почву для распространения «экстремистских, популистских и даже националистических идей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по условиям соглашения, заключенного 20 марта между Турцией и ЕС, Анкара взяла на себя обязательства забирать всех мигрантов и беженцев, которые пересекают Эгейское море и незаконно прибывают в Грецию.

В свою очередь, ЕС должен переселить из Турции тысячи сирийских беженцев, а также предоставить Анкаре финансирование, безвизовый режим и возобновить переговоры по принятию Турции в члены ЕС.