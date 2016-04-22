Севастополь, 22 апреля, 2016, 11:16 — ИА Регнум. 160 жителей Севастополя предоставили налоговые декларации на сумму, превышающую миллион рублей. При этом общая сумма задекларированных доходов составила 785 миллионов рублей. ОБ этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы по Севастополю.

Цитата из к/ф «Неаполь — город миллионеров», Реж. Эдуардо Де Филиппо. 1950. Италия Город миллионеров

Также сообщается. что по итогам проведенной в налоговых инспекциях всероссийской акции «День открытых дверей», которая состоялась 15 и 16 апреля, эти учреждения посетили граждане, которые заполнили 158 деклараций.

Кампания декларирования доходов граждан приближается к своему завершению, конечный срок предоставления деклараций — 4 мая.