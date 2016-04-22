Санкт-Петербург, 22 апреля, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Все тома собрания сочинений Владимира Ленина представлены на портале Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Как сообщила 22 апреля пресс-служба библиотеки, это событие приурочено к отмечаемой сегодня 146-й годовщине со дня рождения вождя Октябрьской революции и основателя Советского государства.

Исаак Бродский. В.И. Ленин в Смольном в 1917 году. 1930

«30 томов оцифрованы и являются одной из составляющих большой коллекции, готовящейся к 100-летию Октябрьской революции, которое будут отмечать в будущем году», — пояснили в Президентской библиотеке. В состав электронной коллекции также войдут редкие фотографии Ленина и его соратников, кинохроника съездов и похорон Ленина, другие материалы, связанные с революционными событиями в России.

Среди оцифрованных библиотекой книг по «ленинской» теме — немало раритетов, изданных до 1917 года, в том числе в условиях конспирации.

«Оцифрованы биографические очерки Каменева «Владимир Ильич Ленин: очерк жизни и деятельности», 1924 года, А. Гильбо «Владимир Ильич Ленин» 1924 года, К. Б. Радека «Жизнь и дело Ленина» 1925 года, а также ряд крупных сочинений Ленина «Что делать?» 1902 года, «С чего начать?» 1902 года и многие другие», — отметили в библотеке.

Общий объем «ленинской» подборки в фонде Президентской библиотеки им. Ельцина составляет более 70 экземпляров.