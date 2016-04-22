Казань, 22 апреля, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В столице Татарии над новым зданием Поволжского арбитражного суда российский флаг развивался вверх ногами, сообщает 22 апреля «Бизнес Online».

Jennifer Boyer Российкий флаг

Флаг над зданием по улице Декабристов вывесили утром 22 апреля, на фотографии отчетливо видно, что красная полоса на полотнище находится вверху, а белая — внизу, тогда как на государственном флаге РФ вверху находится белая полоса, ниже — синяя, в самом низу — красная.

Сегодня в Казань должен прибыть президент России Владимир Путин. Глава государства проведет совещание по развитию хоккея в России и посетит церемонию открытия чемпионата Европы по дзюдо.

Флаг оказался перевернутым из-за сильного ветра, изначально полотнище вывесили правильно, пояснили представители суда порталу prokazan.ru. В дальнейшем положение флага изменили на верное.

Отметим, перевернутый флаг в Татарии — довольно частое явление.