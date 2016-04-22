Москва, 22 апреля, 2016, 11:10 — ИА Регнум. В Москве открыт сезон дачных пробок. На ключевых городских дорогах по направлению в область ближе к выходным ожидается традиционное ухудшение дорожно-транспортной ситуации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), водителям рекомендуется быть бдительными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и сдвинуть поездки за город на внепиковые часы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве

«Рекомендуемое время для выезда за город — до 12 часов дня или после окончания вечернего часа «пик» в пятницу (22 часа), либо в первый выходной день до 8:30 утра или после 12 часов дня», — сообщили в ведомстве, уточнив, что наибольшие заторы происходят на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевском шоссе, Профсоюзной улице и на Рязанском проспекте.

В ЦОДД добавили, что в марте число машин, выезжающих за город в пятницу составило более 800 тысяч, а в апреле их количество выросло до 1 миллиона.

Напомним, ранее глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов заявил, что согласно Мировому рейтингу TomTom, в 2015 году пробки в столице уменьшились на 6%.