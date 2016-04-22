Владимир, 22 апреля, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Специалисты управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области ограничили режим потребления электроэнергии на территории ООО «Зона регулируемого развития ВТЗ». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления, практически на всей территории предприятия отключены и опечатаны рубильники.

AYL Отключённый рубильник

Отключение произошло в рамках исполнения решения арбитражного суда, иск в который подала «Владимирская энергосбытовая компания».

«Только по данному исполнительному производству ООО «Зона регулируемого развития ВТЗ» должна более 11 миллионов рублей. Общий же долг предприятия по сводному исполнительному производству «перешагнул» далеко за 100 миллионов рублей», — сообщили в управлении.