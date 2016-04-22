Москва, 22 апреля, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Федеральное агентство по рыболовству направило в рамках федеральной адресной инвестиционной программы около 500 млн рублей на строительство и реконструкцию рыбоводных заводов, сообщали в Росрыболовство.

kremlin.ru Владимир Путин на рыбалке

Так, в рамках программы началась реконструкция Александровского осетрового рыбоводного завода в Астраханской области. Ввод объекта запланирован на 2016 год. Кроме того, в этом регионе стартовал проект по строительству научно-инновационного центра рыбохозяйственного назначения. Еще один в Республике Дагестан: речь идет о строительстве мощностей для разведения осетровых видов рыб.

С 2015 года идет техническое перевооружение Конаковского завода по осетроводству в Тверской области, срок ввода объекта в эксплуатацию — III квартал 2016 года. В Дмитровском районе Московской области ведется реконструкция рыборазводных мощностей Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства.

Завершается строительство завода по выращиванию молоди стерляди и щуки в Безенчукском районе Самарской области, уже произведен монтаж оборудования и подключено энергоснабжение. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2016 года.

В Республике Карелия на Выгском рыбоводном заводе идет строительство садковой линии по выращиванию атлантического лосося и реконструкция водозаборных сооружений.

В октябре 2015 года введен в эксплуатацию после реконструкции первой очереди Барабашевский лососевый рыбный завод в Приморском крае. Во Владивостоке также идет реконструкция научно-производственного центра по созданию технологий аквакультуры.

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Как сообщало ИА REGNUM, российская рыболовная отрасль за минувший год увеличила оборот 59%. За 15 лет отмечается рекордный вылов. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что сейчас отечественная рыбная отрасль должна рвануть вперед и стать одним из мировых лидеров по производству рыбной продукции. Но при существующем потенциале отрасли необходимы дополнительные меры господдержки.

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