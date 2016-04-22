Ярославль, 22 апреля, 2016, 11:03 — ИА Регнум. 22 апреля Совет Ярославского фонда капремонта единогласно утвердил состав попечительского совета — органа, осуществляющего надзор за деятельностью структуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев.

В результате из состава попечительского совета выведены четыре человека, в том числе — по собственной инициативе — директор департамента ЖКК Юрий Дударев и депутат регионального заксобрания Виктор Тамаров. При этом, в связи с расширением численности Попечительского совета, их сменили сразу семь новых членов: депутаты Яроблдумы Андрей Крутиков и Юрий Павлов, член региональной общественной палаты Антон Жуков, заместитель директора ДГХ мэрии Ярославля Наталья Шетнева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Алексей Рябченков, замглавы Угличского муниципального района Александр Вишняков, замдиректора департамента территориального развития области Максим Давыдов.

При этом остается открытым вопрос назначения председателя Совета фонда — рабочего органа Ярославского фонда капремонта. На эту должность претендовали депутат Виктор Тамаров и заместитель директора департамента строительства региона Владимир Волчихин. При обсуждении кандидатуры на эту должность мнения членов Совета разделились. В результате она не было утверждена.

«Не будем называть фамилий, но нам в очередной раз предлагают нейтрального человека. На такой должности нужен человек активный, подготовленный, профессионал и дипломат, который со всеми может найти точки соприкосновения, договориться. И такие люди есть, они постоянно проявляют активность. Так что пока работает в режиме переговоров», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Василий Бобков.