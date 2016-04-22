Махачкала, 22 апреля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Около 140 тонн мандаринов неизвестного происхождения были уничтожены в Дагестане, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Цитата из к/ф «Спортлото-82». Реж. Леонид Гайдай. 1982. СССР Покупай витамины!

Уничтожение фруктов было совершено механическим способом на специальной площадке в Магарамкентском районе. Напомним, в Дербентском и Карабудахкентском районах созданы полигоны для уничтожения незаконно ввезенных продуктов питания.

«Мандарины были ввезены в Россию из Пакистана. Однако эта страна отказалась от них, а фитосанитарные сертификаты, в сопровождении которых мандарины прибыли в Россию, не прошли авторизацию Россельхознадзора на таможенно-логистическом центре «Виадук», — сказал заместитель руководителя управления Заур Карачаев.

Как сообщало ИА REGNUM, около 200 тонн мандаринов и гранатов было задержано на российско-азербайджанской границе в Дагестане. Установлено, что фрукты были ввезены в республику по поддельным иранским и пакистанским документам.

Напомним, дагестанское управление Россельхознадзора усилило контроль за товаропотоком со стороны Турции. В ведомстве полагают, что турецкую продукцию могут провести в Россию по документам, где указана другая страна-производитель.