Пекин, 22 апреля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В ближайшие 5 лет Китай осуществит запуск 150 ракет семейства Long March. С соответствующим заявлением выступил исполнительный директор Китайской корпорации аэрокосмических наук и технологий Чэнь Сяочуань.

it15.net Ракета Long March

«В период с 2016 г. по 2020 г. Китай ежегодно будет осуществлять не менее 30 запусков ракет Long March», — сообщил Чэнь Сяочуань.

Директор государственного предприятия отметил, что в период с 2006 г. по 2015 г. было совершено 134 запуска ракет Long March, пишет «Синьхуа».

«Для запуска первых 100 ракет нам потребовалось 37 лет. Нам потребуется еще всего 7 лет для того, чтобы запустить еще одну сотню», — заявил Чэнь Сяочунь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в настоящее время в Китае ведутся последние приготовления к запуску новейшей китайской космической станции «Тяньгун-2», запланированному на III квартал 2016 г.