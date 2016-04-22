Махачкала, 22 апреля, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Дагестанская сетевая компания грозится отключить электроэнергию троллейбусному управлению Махачкалы, из-за чего троллейбусы могут исчезнуть с улиц города. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Александр Троллейбус

Управление задолжало энергетикам более 10,5 млн рублей. ДСК планировало отключить предприятию электричество еще 18 апреля, но представители троллейбусного управления попросили дать им отсрочку до 24 апреля. Сетевая компания требует до этого срока оплатить половину долга — пять миллионов рублей.

«Если оплата так и не поступит, энергетики будут вынуждены произвести отключение, что приведет к тому, что троллейбусы перестанут ездить по дорогам республиканской столицы», — отметили в компании.

Меры в отношении троллейбусного управления были предприняты в рамках борьбы с крупными должниками за электроэнергию. С 1 по 15 апреля было прекращено электроснабжение крупных предприятий Махачкалы за долги свыше 100 тысяч рублей. Наибольшая задолженность была у Махачкалинского универсального рынка — более 2,4 млн рублей. Всего же из 25 тысяч заявок на отключение электричества абонентам физического и юридического сектора были обесточены порядка восьми тысяч.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, около 305 тысяч абонентов Дагестана были отключены от электроснабжения за задолженность. В апреле текущего года суммарный долг дагестанских абонентов за электроэнергию превысил 17,5 млрд рублей. В середине месяца состоялась встреча руководства региональных энергокомпаний с представителями муфтията республики. Стороны пришли к решению, что духовные лица через проповеди в мечетях и публикации в религиозных СМИ будут напоминать жителям Дагестана о необходимости платить за потребленную электроэнергию.