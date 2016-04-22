Москва, 22 апреля, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В 2016 году «Прямая линия с Владимиром Путиным» привлекла внимание более половины жителей России (54% в 2016 г. и 55% в 2015 г.). За общением главы государства с гражданами в прямом эфире от начала до конца следили 15%, еще 27% видели отдельные части онлайн-трансляции и 12% узнали о содержании диалога из выпусков новостей газет и интернета. Не были знакомы с содержанием выступления 44% респондентов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Граждане, следившие за «Прямой линией» называют разговор в целом содержательным. Так, 28% отмечают, что все вопросы и ответы были им интересны, 41% были любопытны отдельные темы, еще 8% считают выступление интересным, но слишком затянутым.

Уровень удовлетворенности ответами президента на вопросы граждан в последние два года несколько снизился (с 84% в 2014 г. до 76% в 2016 г.), однако по-прежнему существенно превышает показатели 2011, 2013 гг. (57%, 54%, соответственно).

Россиянам, знакомым с содержанием разговора, больше всего запомнилось обсуждение состояния дорог (об этом сказали 16%), ситуации с заводом на Сахалине (12%), задолженностей по зарплатам (9%) и вопросов от детей о золотой рыбке, каше и др. (15%).

Опрос ВЦИОМ проведен 16−17 апреля 2016 года. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.