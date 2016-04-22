Грозный, 22 апреля, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В Грозном восстановлен мемориал шести пожарным, погибшим в октябре 1942 года, спасая город от пожаров. Установленный над братской могилой памятник героям Великой Отечественной войны был разрушен во время военных действий на территории Чеченской Республики в 90-е годы. С инициативой восстановить памятную плиту в Ленинском районе столицы республики выступили грозненские пожарные, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

95.mchs.gov.ru Мемориал пожарным, погибшим в годы Великой Отечественной войны в Грозном

Ими была отреставрирована и заново установлена мемориальная плита над братской могилой пожарных Т.И. Капшуна, К.Н. Лашинина, К.У. Матиенко, Г.П. Рыжакова, П.Е. Рубцова и М.Т. Шифоростова. Прилегающую территорию вокруг захоронения благоустроили: уложили плитку и установили бордюры.

У обновленного памятника собрались ветераны пожарной службы, руководители республиканского управления МЧС. Они возложили цветы и почтили память погибших коллег.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на грозненском направлении проходили кровопролитные сражения. Грозный был превращен в неприступную крепость. В 1942 году город с его нефтяными запасами представлял для фашистских захватчиков стратегически важный объект. Войска вермахта предприняли несколько попыток прорвать фронт, но взять город не удалось.

Тогда немецкая авиация нанесла массированные удары по заводам и нефтехранилищам. Наиболее массированные налеты городу пришлось пережить 10 октября 1942 года, когда Грозный атаковали 156 самолётов днем и 56 ночью, и 12 октября, когда город бомбили 52 самолета противника. Бомбежки вызвали массовые пожары в городе. «Горели нефтеперегонные установки, насосные станции, резервуары с нефтью и нефтепродуктами, полыхала огнем единственная в городе ТЭЦ. Наиболее страшным был пожар на нефтяном складе, где хранился один миллион тонн нефти. Горящая нефть текла в город, расплавляя все на своем пути», — пишет пресс-служба МЧС по региону.

Но огонь удалось потушить неимоверными усилиями пожарных и добровольцев из числа местных жителей, многие из которых погибли, спасая город.