Москва, 22 апреля, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Доллар США и евро продолжают снижаться к рублю в ходе торгов 22 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

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По состоянию на 10:35 мск, биржевой курс доллара США опустился на 66,50 копейки и составил 66,1750 рубля. Биржевой курс евро к этому времени подешевел на 67,20 копейки до 74,7 рубля.

Ранее в ходе торгов на Лондонской баррель нефти марки Brent поднялся выше отметки в $45. Смесь WTI в Нью-Йорке подорожала до $43,80 за баррель.