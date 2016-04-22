Эль-Кувейт, 22 апреля, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В четверг, 21 апреля, стало известно, что после того, как кувейтские работники нефтяной промышленности завершили свою забастовку и приступили к работе, то увеличили уровень добычи черного золота до 2,9 млн баррелей в сутки. Об этом сообщила Kuwait Petroleum Corp.

David Foster Добыча нефти в Кувейте в 1950-х годах

Нефтяники Кувейта повысили объемы производства на 520 тыс. баррелей в сутки всего за двое суток. Так, на трех нефтеперерабатывающих заводах страны объем переработки в целом увеличился до 830 тыс. баррелей. Как пишет Bloomberg, производственная мощность всех трех заводов в целом составляет 900 тыс. баррелей в сутки.

Примечательно, что до забастовки рабочих Кувейт добывал по 2,8 млн баррелей в сутки. После того как нефтяники объявили о начале акции, уровень добычи сразу же рухнул до 1,1 млн баррелей в сутки. Однако благодаря действиям Kuwait Petroleum Corp уже за день до окончания забастовки производство нефти выросло на 400 тыс. баррелей в день.

Ранее сообщалось о том, что Союз работников нефтяной и нефтехимической промышленности эмирата в воскресенье, 17 апреля, начал бессрочную забастовку в ответ на план по сокращению льгот и зарплат для работников государственных компаний. Акция получила широкое распространение: к ней присоединились семь тысяч человек. Вследствие забастовки сотрудников компаниям пришлось сократить производство на 60%.

Помимо того, что бастующие привлекли внимание к плану по сокращению льгот и зарплат и недовольству по этому поводу населения, благодаря акции работников произошло еще одно событие со знаком «плюс», хоть и побочное: нефтяные котировки прекратили падать на фоне сообщений о том, что добыча углеводорода сократилась более чем наполовину. Правительство Кувейта тем временем пообещало, что в отношении людей, организовавших забастовку сотрудников нефтяной промышленности страны, будут применены специальные меры. 19 апреля на фоне падающего производства министр нефти Кувейта Али Салеха аль-Омайра во время своего обращения по телевидению призвал работников вернуться к добыче и начать диалог с властями.

ИА REGNUM 20 апреля информировало о том, что представители профсоюзов объявили о прекращении акции протеста «в знак уважения к эмирату». Профсоюзы заявили, что являются верными подданными своего государства и любят его, в связи с чем и решили вернуться к работе.

Однако в тот же день, когда Союз работников нефтяной и нефтехимической промышленности Кувейта объявил о прекращении забастовки, мировые цены на нефть снова начали падать, о чем говорят данные электронных торгов Лондонской и Нью-Йоркской бирж. В связи с чем логично предположить, что наращивание производства черного золота после забастовки до еще больших объемов, чем до проведения акции протеста, сможет вновь заметно пошатнуть нефтяные котировки.