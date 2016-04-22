Ханты-Мансийск, 22 апреля, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Президиум Тюменского облсовпрофа настоятельно рекомендует провести в Сургуте (Югра) митинг в честь Первомая. Соответствующая рекомендация направлена Совету объединения организаций профсоюзов Сургута и Сургутского района.

1 мая. Юрий Кугач. 1952

Напомним, в Сургуте отказались от первомайской демонстрации из-за календарного наложения Первомая на праздник Пасхи. Решение о непроведении демонстрации принял Совет объединения организаций профсоюзов Сургута и Сургутского района.

Как пояснила председатель объединения организаций профсоюзов города Любовь Андриади, от первомайского шествия трудящиеся югорского города отказались еще в марте, руководствуясь соображениями безопасности жителей Сургута. «Мы взяли в расчет и тот факт, что на правоохранительные органы города ложится в эти дни огромная нагрузка: патрулирование улиц в канун Пасхи в связи с проведением в храмах Сургута ночной службы, плюс первого мая масса горожан устремятся в храмы, плюс проведение традиционного шествия — все это, согласитесь, контролировать очень и очень сложно», — информировала Андриади.

С позицией сургутских трудящихся не согласились в Федерации независимых профсоюзов России, югорские коммунисты осудили это решение. А в Тюменском облсовпрофе корреспонденту ИА REGNUM ответили: «Это несоблюдение документально зафиксированных решений организаций. Помимо постановления Исполкома ФНПР от 17.02.2016 г. № 2−13,есть постановление президиумаТюменского облсовпрофа № 6−1Г от 6.04.2016 «О подготовке и проведении первомайской акции профсоюзов на территории Тюменской области. Она пройдет под девизом «Нет— росту налогов и цен! Да— росту зарплат и пенсий!». В документе чётко сказано: уличное шествие, митинг. Тем более Русская православная церковь считает, что День солидарности трудящихся не противоречит светлому религиозному празднику».

Действительно, 20 апреля глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков выступил на радиостанции «Говорит Москва», с призывом не отменять первомайские демонстрации из-за Пасхи. Волков отметил, что отмена демонстраций может внести раздор в общество.

До совета объединения организаций профсоюзов Сургута и Сургутского района корреспондент ИА REGNUM в течение двух дней так и не дозвонился — никто не отвечал на звонки. Однако Любовь Андриади пояснила телеканалу «СургутИнформТВ», что сургутяне решили обойтись без Первомайского шествия, несмотря на недовольство столичного и регионального руководства.

Представители сургутских профсоюзов неоднократно собирались на оргкомитеты и в итоге единогласно проголосовали за то, чтобы в этом году обойтись без шествия, пояснила Андриади.

Мероприятия в честь Дня солидарности трудящихся могут проводиться в различных формах и совсем не обязательно это должны быть именно митинги и шествия, считает она. Некоторые коллективы Сургута решили отпраздновать Первомай за городом, на свежем воздухе. Другие — провести торжественные собрания «первичек».

Центральным событием 1 мая в Сургуте станет заседание трехсторонней комиссии с участием администрации, работодателей и профсоюзов по самым острым проблемам, которые сегодня беспокоят трудящихся.

«Это рассмотрение заработной платы минимальной, чтобы туда не входили компенсационные и единоразовые выплаты, что уменьшает затем выплаты работникам. Второй вопрос очень серьезнейший, проблем очень много — специальная оценка условий труда, к которой много нареканий. Конечно, эти вопросы зависят не от муниципалитета, но мы их ставим в муниципалитете, чтобы дальше совместно администрация, работодатели и профсоюзы выдвигали на уровень округа», — цитирует Любовь Андриади «СургутИнформТВ».