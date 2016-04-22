Вашингтон, 22 апреля, 2016, 10:31 — ИА Регнум. В США за последние 16 лет в США резко выросло количество суицидов, особенно среди женщин и белых американцев среднего возраста, пишет The Washington Post со ссылкой на доклад Национального центра статистики здравоохранения США.

Самоубийство. Эдуард Мане. 1887

В целом, самоубийство является одной из 10 основных причин смерти граждан США. При этом, если смертность от рака или сердечных болезней снижается, то от самоубийств — растет: если с 1999 по 2006 год число самоубийств в год в США росло в среднем на 1% в год, то после начала экономического кризиса 2008 года рост ускорился в два раза (всего +24%).

До 1999 года статистика по суицидам была положительной — количество самоубийств снижалось с середины 1980-х годов. По мнению Кэти Барбер из Гарвардской школы общественного здравоохранения, свой вклад в статистику внесло подросшее поколение «бэби-бума» 80-х годов, столкнувшееся с кризисом, наркоманией и другими социальными проблемами.

Хуже всего состояние дел у белых женщин в возрасте от 45 до 64 лет — в этой категории уровень самоубийств вырос на 80%. Также пострадали граждане США среднего возраста с низким уровнем образования, особенно живущие в сельской местности.

В настоящее время статистика имеет тенденцию к росту, основными причинами которого являются экономический спад и социальная изоляция, усилившаяся из-за распространения интернета и электронных медиа-ресурсов.