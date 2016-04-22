Москва, 22 апреля, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал решение Окружного суда Осло, признавшего «негуманными» условия содержания террориста Андерса Брейвика.

Joe Stump Гуманные тюремные условия

«Гуманные условия» для Брейвика могли бы включать массаж лица, маникюр-педикюр, талассо-терапию и вечеринки по субботам, — написал политик. — A почему бы и нет?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Окружной суд Осло частично удовлетворил исковые требования террориста Андерса Брейвика, отбывающего наказание за убийство 77 человек, к властям Норвегии в связи с условиями его содержания в тюрьме.

«Суд пришел к выводу, что условия содержания в тюрьме представляют собой негуманное обращение, — сказала судья. — Запрет на негуманное обращение с человеком представляет собой одну из основополагающих ценностей демократического общества».

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