Иньчуань, Китай, 22 апреля, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В Иньчуане завершился симпозиум, посвященный укреплению международной безопасности и борьбе с терроризмом. Эксперт в области китайско-арабских отношений Ли Шаосянь выступил с речью об участии КНР в политических процессах на Ближнем Востоке.

Цитата из к/ф «Последний император». Реж. Бернардо Бертолуччи. 1987. Великобритания — Италия — КНР — Франция Китайские воины

«Китай не станет направлять в станы Ближнего Востока какие-либо военные соединения. Как и в случае с Сирией, Пекин не станет принимать чью-либо сторону», — заявил руководитель Центра исследований китайско-арабских отношений Ли Шаосянь.

Эксперт подчеркнул, что Китай всегда поддержит другие страны в борьбе с терроризмом, однако ожидать от КНР активного участия в боевых операциях не приходится, пишет «Чжунго жибао».

«В настоящий момент наступил ключевой этап развития китайско-арабских отношений. Власти КНР готовы предложить китайские товары и услуги на исключительных условиях взамен на арабские энергоресурсы», — отметил политолог.

Мнение Ли Шаосяня поддержали другие ведущие политологи из КНР-Чжан Цзяньвэй и Фэн Сяоли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте прошли переговоры вице-премьера Лю Яньдуна и генерального секретаря Лиги арабских государств Набиля аль-Араби. Стороны договорились укрепить китайско-арабское сотрудничество в областях культуры, науки и технологий.