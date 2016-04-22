Чунцин, Китай, 22 апреля, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Китайский седан Lifan 820 начнёт поступать на российский рынок в 2017 году. Точную дату пока назвать невозможно из-за неопределённости спроса на рынке, сообщает портал «Колёса.ру» со ссылкой на представителя компании Lifan (город Чунцин, КНР).

1616.ir Китайский седан Lifan 820

В компании сообщили, что более точные сроки определятся в зависимости состояния покупательской способности и спроса на российском рынке. Компания успешно продаёт свою продукцию, которая включает не только легковые автомобили, но и грузовики, автобусы, мотоциклы. Позиции Lifan на мировом рынке укрепляются: за первый квартал текущего года продано более чем в два раза больше машин, чем в тот же период 2015 года.

Что касается новой модели Lifan 820, она выпускается с двигателями объёмом 1,8 (мощность 133 л.с.) и 2,4 литра (167 л.с.). Коробка передач пятиступенчатая, но есть и Lifan 820 с шестидиапазонным «автоматом».

В России продаётся Lifan X60 (кроссовер), хэтчбек X50, седаны Cebrium, Solano и Celliya и Smily. Lifan 820 пока появлялся на премьере на Московском автосалоне в конце лета 2014 года. Выход на российский рынок планировался в 2015 году, но сроки сместились из-за неблагоприятной экономической обстановки.

Читайте также: Lifan 820 приедет в Россию летом