Барнаул, 22 апреля, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Пятеро отважных мужчин (пожарных и добровольцев), проведя две ночи без сна, спасли от лесного пожара три села — Песчаное, Парфёново и Комариха — расположенные в Топчихинском районе Алтайского края. Подробности узнал корреспондент программы «Вести-Алтай» Дмитрий Клишин.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Борьба с лесными пожарами в Алтайском крае

Мобильная группа по тушению пожаров, добровольцы самых разных профессий, машина администрации района, ёмкость с кубометром воды и ранцевые огнетушители встали на пути степного пожара у сёла Песчаное и деревни Комариха. Так что, особую дату — свой день рождения — программист Максим Исупов встретил в «сладком дыму победы» над огненной стихией.

Как следует из видеосюжета «Вестей», огонь в Топчихинский район по сухой траве «зашёл» из соседнего Алейского района 19 апреля: он то прятался в колках, то нападал так, что село Комариха было на грани эвакуации.

«Причина пожара — это человеческий фактор, другого тут не придумаешь — ни грозы, ничего не было. Кто-то, может, отдыхал, кто-то, может, специально пошалил. Эта шалость обходится в огромные средства, нервы, переживания людей. Своё вчера люди со слезами просили спасти, деревня сгорит», — пояснил заместитель главы администрации Топчихинского района Александр Шубин.

По словам начальника пожарной части Евгения Шишкина, площадь «треугольника» (Песчаное, Парфёново и Комариха) пройденная огнём, составила около 4 000 га. И чтобы на такой площади найти участки затаившегося пожара, требуется несколько дней. Помогла новая техника, которую хотели испытать бойцы пожарной спецчасти Барнаула, но вышло сразу испытание «боем», — отмечает Дмитрий Клишин.

Речь идет об использовании «беспилотников» для пожарной разведки.

«Управлять аппаратом над очагом пожара крайне непросто, то раскалённый, то холодный воздух бросает беспилотник то вверх, то вниз. Но недобитый пожар в зарослях обнаружен. Ночью он бы снова атаковал жильё, но этой возможности ему не дали», — информируют «Вести» о развитии событий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала недели в Алтайском крае введен особый противопожарный режим. Специальным постановлением запрещено посещение гражданами лесов, разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых природных территорий регионального запаса, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, на предприятиях. Нарушителям полагаются штрафы в двойном размере.

За сжигание травы на полях и в населенных пунктах физические лица должны заплатить до 8 тыс. рублей, должностные — до 60 тыс. рублей, юридические — до 1 млн. рублей.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, первый вице-губернатор Сергей Локтев призвал всех руководителей территорий предпринять надлежащие меры по недопущению возникновения неконтролируемых отжигов и сельхозпалов и особое внимание уделить информационно-профилактической работе с населением.

По данным космического мониторинга днём, сегодня на территории Алтайского края было зафиксировано 75 термически-активных точек. Расположены они в 25 муниципальных образованиях. Из них 30 уже ликвидированы, в 13 случаях произошла самоликвидация, 32 точки локализованы естественными преградами, — отмечается в сообщении ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.