Казань, 22 апреля, 2016, 10:26 — ИА Регнум. В Казани рассматривается уголовное дело в отношении четырех граждан Китая, мужчин обвиняют в похищении человека, вымогательстве и убийстве, сообщает прокуратура Татарии.

Разговор мужчин. Неизвестный автор. 220-е

По данным следствия, в 2015 году 28-летний Тан Чжаофу обратился к своему соотечественнику, крупному омскому предпринимателю, чтобы попросить в долг сумму в 100 тысяч рублей. Поводом стали крупные долги Тан Чжаофу в карточных играх в г. Екатеринбурге.

Однако предприниматель в просьбе отказал. После этого Тан Чжаофу и трое его соотечественников — 35-летний Ян Хумбо, 26-летний Цзян Тао, 29-летний Ли Цзиньпэн — ночью 25 марта минувшего года похитили отца предпринимателя, проживавшего в Казани. За освобождение мужчины злоумышленники потребовали выкуп в 10 млн рублей, при этом предприниматель не знал, кто именно является организатором похищения.

После того, как предприниматель обратился в полицию с заявлением о похищении отца, подельники Тан Чжаофу по приказу лидера группы задушили похищенного мужчину и скрылись.

Все четверо обвиняемых, находящихся под стражей, своей вины не признают.

«Государственный обвинитель, выступая сегодня в прениях сторон, предложил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы: Тан Чжаофу — 24 года, Ян Хумбо, Цзян Тао и Ли Цзиньпэн — 22 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщают в прокуратуре.