Москва, 22 апреля, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Соглашение о прекращении огня 1994 года, а также принятое в его развитие Соглашение об укреплении прекращения огня в нагорно-карабахском конфликте 1995 года имеют «бессрочный характер», говорится в комментарии от 21 апреля департамента информации и печати МИД России в связи с ситуацией вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

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«В контексте развития ситуации вокруг Нагорного Карабаха российская сторона твердо исходит из того, что Соглашение о прекращении огня 1994 года, а также принятое в его развитие Соглашение об укреплении прекращения огня в нагорно-карабахском конфликте 1995 года имеют бессрочный характер и по-прежнему составляют основу перемирия в зоне конфликта.

Эта принципиальная позиция, полностью соответствующая общему подходу «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ, была изложена в ноте Постоянного представительства Российской Федерации при ОБСЕ, направленной 12 апреля с.г. Постоянному представительству Азербайджанской Республики при ОБСЕ», — говорится в комментарии.

21 апреля в Ереван для обсуждения нагорно-карабахского конфликта прибыл глава МИД России Сергей Лавров. По состоянию на 11:15 (10:15 мск) 22 апреля ни о каких встречах российского министра не сообщается.

В преддверии визита главы Сергея Лаврова в Армению департамент информации и печати МИД России выступил с комментарием в связи с предстоящим визитом, где, в частности, отмечается, что особое внимание будет уделено проблематике нагорно-карабахского урегулирования с учетом недавнего обострения в зоне конфликта.

«21−22 апреля министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров посетит с официальным визитом Республику Армения. Программой пребывания главы российского внешнеполитического ведомства предусмотрены встреча с президентом Республики Армения С. А. Саргсяном, переговоры с министром иностранных дел Армении Э. А. Налбандяном, возложение венка к Вечному огню в Мемориальном комплексе памяти жертв геноцида армян «Цицернакаберд».

На переговорах с армянскими партнерами предстоит обсудить широкий круг вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня. Особое внимание будет уделено проблематике нагорно-карабахского урегулирования с учетом недавнего обострения в зоне конфликта», — говорится в сообщении.