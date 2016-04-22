Таллин, 22 апреля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. 23 апреля парламент Эстонии празднует 97-й день рождения, в связи с чем проводит традиционный День открытых дверей. Об этом ИА REGNUM сегодня, 22 апреля, сообщили в канцелярии парламента, отметив, что все желающие смогут ознакомиться с работой парламента, встретиться с депутатами и в ходе инфочаса задать вопросы членам правительства, включая премьер-министра, председателя праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйваса. В замке Тоомпеа пройдут экскурсии, также будет открыта башня Длинный Герман. Приветствовать гостей будет председатель парламента, член Социал-демократической партии Эйки Нестор.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука», Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР День открытых дверей

Кроме того, для детей состоятся представления кукольного театра NUKU, а в Губернаторском саду пройдут тематические конкурсы и игры, связанные с морской культурой. В Белом зале пройдет викторина «25 лет со дня восстановления независимости» между командами школьников и командой парламентариев. День открытых дверей начнется в 10:45 по таллинскому времени концертом брасс-квинтет оркестра Департамента полиции и погранохраны с балкона здания парламента.

День открытых дверей в парламенте Эстонии пройдет в 18-й раз, традиция берет начало в 1999 году.