Москва, 22 апреля, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на создание механизма усиления охраны смежных прав режиссеров-постановщиков спектаклей, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Павел Крашенинников, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля. Дается определение постановки спектаклей, выраженной в какой-либо объективной форме, в качестве особого результата исполнительской деятельности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Режиссер-постановщик наделяется личными неимущественными правами — правом на имя, правом на неприкосновенность постановки. Защита этих прав не ограничивается лишь использованием постановки в записи, передачи в эфир или по кабелю, как это имеет место в действующем законодательстве. В число правомочий, определяющих содержание исключительного права на постановку, включены правомочия публичного исполнения спектакля, в том числе в живом исполнении. Определен момент начала охраны исключительного права режиссера-постановщика на постановку в зависимости от момента первого публичного исполнения.

«Все эти новеллы будут распространяться на постановки, созданные после вступления данного законопроекта в силу», — заявил Крашенинников.

Принятие законопроекта позволит повысить профессиональный статус режиссера-постановщика, будет содействовать развитию «режиссерского театра», поможет значительно повысить качество спектаклей в отечественных театрах, полнее удовлетворять эстетические запросы зрителей, отметил автор.