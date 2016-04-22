Архангельск, 22 апреля, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В этом году не все жители Архангельской области могут бесплатно сделать прививку против клещевого энцефалита. Сделать ее бесплатно могут лишь граждане, проживающие на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях (18 муниципалитетов), а также граждане, выезжающие в такие территории для выполнения определенного вида работ. К таким территориям относятся муниципальные образования Архангельской области, кроме Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Приморский, Пинежский, Мезенский, Лешуконский районы. Стоиомость прививки — от 500 рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Вакцинация

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Архангельской области зарегистрированы первые случаи присасывания клещей. В регионе уже зарегистрировано 8 случаев обращений в лечебно-профилактические организации в связи с укусами клещей: в Вельском районе — 4 случая, Коношском — 2, в Устьянском и Холмогорском — по 1случаю. Зарегистрирован один случай с подозрением на клещевой боррелиоз у ребенка 10 лет из Вельска, которому проведена экстренная серопрофилактика. Случаев с подозрением на клещевой вирусный энцефалит не зарегистрировано.

Отметим, что стоимость вакцины выросла, поэтому число бесплатных вакцин было сокращено. По информации исполняющего обязанности министра здравоохранения Архангельской области Алексея Крюкова, всего в рамках госпрограммы в 2016 году за счет средств областного бюджета на приобретение иммунобиологических препаратов предусмотрено 29 млн. рублей (2015 год — 22 млн. рублей). Для профилактики клещевого энцефалита на 2016 год закуплено 30 тыс. доз вакцины на общую сумму 12,6 млн. рублей, что на 93,8% выше уровня 2015 года. В прошлом году было приобретено 17 960 доз вакцины на сумму 6,5 млн. рублей.

«В настоящее время 20 тысяч доз вакцины направлены в государственные медицинские организации области, 10 тысяч доз вакцины также поставляются в соответствии с разнарядкой. Вакцинация началась в марте текущего года. Вакцинации против клещевого энцефалита подлежат лица, проживающие на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях, а также граждане, выезжающие в такие территории для выполнения определенного вида работ. К таким территориям относятся муниципальные образования Архангельской области, кроме Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Приморский, Пинежский, Мезенский, Лешуконский районы», — сказал Крюков. Замминистра подчеркнул, что прививку можно сделать платно. Стоимость — от 500 рублей.

По данным Роспотребнадзора, в области получили профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита 11 451 человек из 40 265, подлежащих иммунизации (вакцинация, ревакцинация), что составило 28,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Архангельской области в лечебные учреждения региона в связи с присасыванием клещей обратились 7196 человек, зарегистрировано 67 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Все заболевшие были не привиты.